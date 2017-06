Tranen eerste 'huiler' van 2017 zijn gedroogd

Tanken in België vanaf zaterdag nog goedkoper

11:46 In België kan vanaf zaterdag weer goedkoper getankt worden. Het gaat om de laagste prijs sinds november, meldt Het Laatste Nieuws. De prijs voor Euro95 daalt bij de zuiderburen met 2,3 cent naar 1,382 euro per liter. In Zeeland ligt het tarief zo rond de 1,500 euro per liter.