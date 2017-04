Topdrukte in Zeeland tijdens paasdagen

Vooral vakantiebungalows en hotelkamers waren geboekt. Polie spreekt van een bezettingspercentage van 90 procent. Toch mochten campings ook niet klagen. Zo'n 75 procent van de plaatsen waren bezet. Het ging dan hoofdzakelijk om caravans en campers. ,,Voor de tent was het nog aan de frisse kant'', knipoogt Polie. Ook Roompot Vakanties, de grootste aanbieder van vakantieparken in Nederland, spreekt van een geweldige Pasen. ,,Wij hebben 10 procent meer gasten dan vorig jaar. Alle parken, ook verder van de kust, zitten zo goed als vol'', zegt woordvoerder Marc Volleman. Hij verklaart de groei door de investeringen van Roompot in renovatie van vakantiehuizen en chalets. Ook de intensieve reclamecampagnes die Roompot in Noordrijn-Westfalen voert, betalen zich uit.

Gestage groei

De VVV Zeeland kan geen absolute aantallen bij de paasdrukte noemen, omdat die tijdens zo'n weekeinde niet in kaart worden gebracht. Wel wijzen de statistieken op een gestage groei. Vorig jaar werden 10,1 miljoen overnachtingen geteld, 2 procent meer dan in 2015. Toeristen besteden jaarlijks 1,5 miljard euro in Zeeland. Zeeland is wat dat betreft de snelstgroeiende provincie. En de klad zit er nog niet in. Er komen steeds meer Duitse en Belgische toeristen, zegt Polie. ,,Dat zag je de afgelopen twee weken toen onze ooster- en zuiderburen vakantie hadden. De accommodaties waren toen ook erg goed bezet.''

Buurlanden

Tijdens de Pasen komt de helft van de toeristen uit Duitsland, 35 procent uit Nederland en 15 procent uit België. Polie: ,,De Duitsers zitten overwegend aan de kust, de Belgen vind je ook in het achterland, met name op Zuid-Beveland en Tholen. In Zeeuws-Vlaanderen zie je ze natuurlijk vooral aan de kust. Het viel wel op hoe druk het was op de stranden, ondanks de frisse wind.'' De buitenlandse gasten boeken doorgaans vroeg. Met de Pasen waren er dan ook relatief weinig lastminute-boekingen. ,,Dat zie je al een paar jaar. Gasten willen er zeker van zijn dat ze een mooi plekje hebben.''

Recreatieprovincie