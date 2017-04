Toerist overnacht in Zeeland relatief goedkoop

VLISSINGEN - Toeristen betalen in Zeeland niet het toptarief aan de gemeenten. De toeristenbelasting is elders aan de kust al gauw 50 cent tot 1 euro per nacht hoger.

De Zeeuwse kustgemeenten heffen met tarieven van tussen de 1,12 en 1,50 euro per overnachting per nacht relatief weinig toeristenbelasting. De goedkoopste kustgemeente is echter directe buur Goeree-Overflakkee waar een toerist nog geen euro per nacht betaalt.

Maar dit Zuid-Hollandse eiland is met een tarief van slechts 95 cent een uitzondering. De meeste gemeenten langs de Hollandse kust vragen (veel) meer dan de Zeeuwse, blijkt uit tarieven voor 2017 die LocalFocus op een rijtje heeft gezet.

Alleen Schagen, Katwijk en Hollands Kroon (kop van Noord-Holland) hebben tarieven op Zeeuws niveau, maar in acht kustgemeenten in Noord-en Zuid-Holland moet meer dan 2 euro betaald worden. Ook de gemeente Bergen zit met 1,80 euro nog boven de duurste Zeeuwse kustgemeente Vlissingen (1,50 euro). Op de Waddeneilanden varieert het tarief van 1,50 euro (Vlieland) tot 1,73 euro (Schiermonnikoog).

De gemeente Veere vraagt 1,25, Sluis 1,20, Noord-Beveland 1,14 en Schouwen-Duiveland 1,12 euro per toerist per nacht. Die laatste twee hebben, na Goeree-Overflakkee, de laagste tarieven langs de Nederlandse kust.

Afhankelijk

Veere, Sluis, Noord-Beveland en Schouwen-Duiveland zijn in Zeeland het meest afhankelijk van toeristenbelasting. Schouwen-Duiveland alleen al is goed voor ruim vier miljoen overnachtingen per jaar. Elke cent verhoging levert voor deze gemeente meer dan 40.000 euro op.

Overigens heffen 79 gemeenten in Nederland geen toeristenbelasting. De gemeente Borsele is de enige in Zeeland waar van een hotel- of camping geen bijdrage wordt verwacht voor de gemeentekas.

Middelburg heeft binnen Zeeland het hoogste tarief: 1,60 euro. De Zeeuwse hoofdstad staat landelijk op de 84e plaats. De overige tarieven in Zeeland zijn Tholen 1,00 euro, Kapelle 0,95 euro, Terneuzen 0,76 euro, Goes 0,75 euro, Reimerswaal en Hulst 0,65 euro per persoon per overnachting.

Haarlemmermeer vraagt per toerist per nacht 5,86 euro en daarmee is de 'Schipholgemeente' met afstand de duurste, gevolgd door Amsterdam en Utrecht (4,84 euro). Rotterdam en Den Haag, die ook aan de Noordzee grenzen, heffen een tarief van respectievelijk 4,36 en 3,35 euro.