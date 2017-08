Toerist houdt Zeeland leefbaar

Minder Zeeuwen naar voedselbank

26 augustus VLISSINGEN - Steeds minder Zeeuwen doen een beroep op de voedselbanken. Dankzij de aantrekkende economie hoeven enkele tientallen gezinnen niet meer aan te kloppen voor een pakket. De voedselbanken benadrukken dat de vlag nog niet definitief uit kan, want in de zomer hebben zij altijd al minder klanten in verband met seizoenswerk. ,,Maar het verschil is dit jaar wel groter, dus dat is bemoedigend'', zegt Miriam Hemelsoet van de voedselbank Zeeuws-Vlaanderen.