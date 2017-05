Tocht naar Chatham op vele fronten herdacht

Nog één keer in het zweet tijdens spin­ning­ma­ra­thon in Goes

15:24 GOES - Waar anderen misschien op het strand liggen of iets anders vooral niet-inspannends doen, trappen tientallen deelnemers aan spinningmarathon Biking for Bikkel zich vrijdagmiddag in het zweet op de Grote Markt in Goes. Ze zamelen geld in voor Stichting Jayden ten bate van onderzoek naar neuroblastoom kinderkanker.