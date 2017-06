Thuis testen op SOA kan vanaf nu

De afdeling Seksuele Gezondheid van GGD Zeeland is begonnen met een proef om gratis SOA thuistesten aan te bieden voor jongeren tot 25 jaar. Reden is dat jongeren niet snel naar een spreekuur komen. Voortaan kunnen jongeren een thuistest bestellen via ggdzeeland.nl. Daarna kunnen ze de test afhalen bij de GGD Goes, Benu-apotheek Vlissingen of Boots apotheek Zierikzee. Daar komen binnenkort twee locaties in Zeeuws-Vlaanderen bij.