Thermphos vertraagt jaarrekening provincie

De sanering van het terrein van de voormalige fosforfabriek bij Nieuwdorp is het hoofdpijndossier van de provincie. De kosten van het opruimen lopen in de tientallen miljoenen en het is nog onduidelijk wie dat gaat betalen. In de tussentijd is de provincie verantwoordelijk voor de veiligheid van het terrein. Dat kost ruim 7 ton per maand. Vanaf november vorig jaar is al 3,6 miljoen euro aan beheerskosten neergeteld. Daar leggen Provinciale Staten volgende maand nog 4,5 miljoen euro bij, zodat de veiligheid tot en met eind oktober is verzekerd.