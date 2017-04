Thermphos: de burger betaalt, het havenschap casht? Staten zijn het zat

124 miljoen

Het dagelijks provinciebestuur wil alleen nog meebetalen aan het 'passief veilig' maken van het terrein, dat wil zeggen tot het moment dat de gevaarlijkste stoffen weg zijn en er geen wettelijke taak meer is voor provinciaal toezicht. Volgens het plan van aanpak is dat tot mei volgend jaar. Tot die tijd moet de provincie wel de beheerskosten betalen. Die bedragen nu nog 7 ton per maand.

Lucratief

Als het terrein in 2020 geheel gesaneerd is en alle gebouwen gesloopt zijn, is het een lucratieve plek voor nieuwe bedrijven. Grondeigenaar Zeeland Seaports zou dan aan de heruitgifte van de grond tientallen miljoenen euro's kunnen verdienen. Dat geld moet in de sanering worden gestopt, vindt het provinciebestuur en daar hamerden de Staten vrijdagochtend nog eens op. ,,Het is belangrijk dat de provincie een heldere streep in het zand trekt", aldus Van de Velde. ,,Dat we duidelijk maken wat we nog willen doen en waar onze verantwoordelijkheid ophoudt."