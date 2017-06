Terug van weggeweest: de Lezerstour! Stel nu je team samen

VLISSINGEN - Het wielerfeest is nog lang niet afgelopen. Na de historische Nederlandse prestatie in de Giro d’Italia richt de aandacht zich nu op de komende Ronde van Frankrijk. De grootste wielerwedstrijd, met de vertrouwde Lezerstour. De inschrijving is geopend.

De Tour de France zonder de Lezerstour is als een zomer zonder zonneschijn. Daarom zijn we als krant heel blij te kunnen melden dat het populaire wielerspel voor al onze lezers en onelinerbezoekers terug is na een jaartje van afwezigheid. Het spel, ooit ontworpen door deze krant, is in de tussentijd goed tegen het licht gehouden en heeft een update gekregen.

De basis van de Lezerstour 2017 is hetzelfde als voorheen: uit het peloton renners dat op zaterdag 1 juli in het Duitse Düsseldorf van start gaat in de 104de editie van de Tour de France, stelt u uw eigen ploeg samen van twintig coureurs. Dat kunnen allemaal klimmers zijn, of sprinters, aanvallers of klassementsmannen. Het maakt niet uit, de keuze is aan u. Een mix van de juiste renners geeft meer kansen op een zo hoog mogelijke score van punten, dat is natuurlijk duidelijk.

Truien

Met uw eigen ploeg van de twintig renners kunt u dagelijks punten veroveren. Precies zoals u de afgelopen jaren gewend was. Binnenkort leggen wij in deze krant uitgebreid uit hoe het vernieuwde puntensysteem in elkaar zit. Tipje van de sluier: de top tien/vijf van de verschillende klassementen (geel – algemeen, groen – punten, bolletjes – berg en wit – jongeren) kan het puntentotaal ook dagelijks extra opschroeven.

Wissels

Verdwenen in de aangepaste versie van de Lezerstour zijn de vijf reserves, die in het verleden werden doorgeschoven als een van de opgegeven renners alsnog niet van start ging. Was de Tour eenmaal begonnen, dan hadden de reserves geen enkel nut meer. In plaats daarvan mag iedere deelnemer aan de Lezerstour 2017 tijdens de Ronde van Frankrijk twee wissels toepassen. Is een van de door u gekozen renners gevallen of beschikt hij niet over de juiste benen, dan kunt hem vervangen door een andere. Dat mag tot en met de laatste rustdag op maandag 17 juli. De laatste Tourweek, met nog twee bergritten, een individuele tijdrit en drie vlakke etappes, kunnen er geen wijzigingen meer worden aangebracht in de Lezerstourploeg.

Experts

De fanatieke wielervolgers hebben hun lijstje waarmee ze hopen te scoren al voorzichtig met potlood ingevuld. Maar ook deelnemers die minder goed op de hoogte zijn van de prestaties van de renners dit wielerjaar, maken kans op het winnen van een prijs uit het aantrekkelijke prijzenpakket. Volgende week worden zij via de krant geholpen door enkele Zeeuwse kenners.

Kortom, het belooft een mooie Tour de France te worden. Geïnspireerd door het succes van Tom Dumoulin maken we ons op voor een spetterende Lezerstour!