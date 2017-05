Terneuzense supporter brengt Dirk-vlag terug naar supermarkt

,,Wie laat dan ook die vlaggen buiten hangen na zo'n dag?" zegt Pijnen lachend. De Zeeuw was zondag na de wedstrijd in Rotterdam aan het feesten toen hij de vlaggen zag hangen. ,,Dirk was de man van de wedstrijd. De held. Dit was zijn dag. Die vlag moest ik hebben." Samen met zijn broer Jurian Pijnen, vriend Guido van Neijhof en diens zoontje Justin hesen ze de vlaggen naar beneden. Dat was nog een hele klus, want ze hangen op hoogte.



De volgende dag stalen de mannen de show met de vlag op de Coolsingel. ,,We hadden niet verwacht dat het zo'n hype zou worden. We waren overal te zien. Het was geniaal", zegt Pijnen hard bulderend. In de dagen na de euforie en feestvreugde beseften de mannen wel dat ze de vlaggen hadden gestolen en ze besloten contact op te nemen met de supermarkt. Vandaag stapten de mannen in de auto om de gestolen artikelen terug te brengen. Twee van de drie vlaggen dan, eentje is achter gebleven op de Coolsingel. Bedrijfsleider Sebastiaan Griffioen reageerde sportief op de diefstal.