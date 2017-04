Telers oogsten record aan peren

Vaker blauwe golf op Kanaal door Walcheren

5 april VLISSINGEN - De recreatievaart kan vanaf 15 april weer in minder dan een uur alle vijf bruggen over het Kanaal door Walcheren passeren. Deze 'blauwe golf' is dit zomerseizoen zes keer per dag van kracht. Afgelopen jaren was dat nog drie keer per dag.