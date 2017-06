Tekort aan vakmensen in de bouw

Tijdens de economische crisis zijn veel bouwbedrijven failliet gegaan of moesten personeel ontslaan. Nu de markt weer aantrekt, zijn er ook weer meer vakmensen nodig. Maar die zijn moeilijk te vinden: veel mensen die destijds in de ww belandden, hebben een ander beroep gekozen. Aannemers en bouwbedrijven kloppen regelmatig aan bij de Zeeuwse bouwopleidingen, zegt opleidingscoördinator Anton Mullie van Bouwmensen Zuid-West. Dit instituut biedt leerwerktrajecten aan, in samenwerking met 140 bouwbedrijven uit de regio.

Wachttijden

Landelijk zijn de wachttijden voor verbouwingen en nieuwbouwprojecten flink opgelopen. In Zeeland is het minder extreem dan in de rest van het land, zegt Martijn van Sabben, voorzitter van de Zeeuwse afdeling van Bouwend Nederland. Aannemers hebben wel last van de schaarste aan materialen. ,,De levertijden van heipalen en prefab daken en vloeren zijn opgelopen van vijf naar vijftien weken. Veel fabrieken waar deze materialen gemaakt werden, zijn in de crisis gesloten. De bedrijven die over zijn, kunnen de vraag niet aan. Daardoor lopen projecten vertraging op.” Door de schaarste in personeel en materialen zijn de prijzen de laatste tijd bovendien 7,5 tot 10 procent gestegen, weet Van Sabben.