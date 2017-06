Techniekinfarct bedreigt Zeeuwse economie

Om de grote schaarste aan technisch gekwalificeerd personeel tegen te gaan heeft het Huis van de Techniek Zeeland het Techniekpact Zeeland opgesteld. Daarin staan afspraken tussen onderwijs, overheid en bedrijfsleven. Het doel is om de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt in de technieksector te verbeteren. 'Actie is noodzakelijk', concludeert ZB Planbureau en Bibliotheek van Zeeland in de Onderwijs- en arbeidsmarktmonitor met de onderliggende cijfers voor het Techniekpact. Als het tekort aan technisch personeel niet wordt teruggedrongen stokt de economische ontwikkeling van Zeeland.

Vergeleken met de rest van Nederland is de werkloosheid in Zeeland laag (3,9 procent). Er zijn al veel vacatures die niet kunnen worden ingevuld. Het aantal schoolverlaters neemt de komende jaren flink af, zeker in de techniek. Tegelijkertijd neemt het aantal technische banen gestaag toe, onder meer door investeringen in windparken, logistiek en industrie. De komende jaren worden onder meer tekorten verwacht aan installateurs, loodgieters, timmerlui, monteurs, vrachtwagenchauffeurs en schippers.

Het Zeeuwse Techniekpact, dat dinsdag is gepresenteerd, moet zo snel mogelijk worden omgewerkt tot een concreet actieplan. Er moeten versneld innovatieve oplossingen worden doorgevoerd, aldus de ZB. Bedrijven moeten slim werven buiten Zeeland, slim samenwerken en hun personeel continu om- en bijscholen.

Maar niet alleen voor ondernemers, ook voor onderwijs en overheid is er werk aan de winkel.