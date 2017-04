‘Techniek is te belangrijk om aan jongens over te laten’

In het Topshuis op Neeltje Jans maakten honderd meisjes tussen de 10 en 15 jaar donderdagochtend kennis met zonne-energie, windenergie en getijde-energie. De landelijke aftrap van Girlsday, een evenement dat bedoeld is om meisjes te interesseren voor techniek, vond plaats in Zeeland. Het thema was ‘green energy’. Met een grote knal, veroorzaakt door een fles met ‘droog ijs’, werden honderden pingpongballen de zaal ingeschoten.

Overal

Manon Janssen, boegbeeld van de topsector energie, mocht de openingshandeling verrichten. Ze maakte de meisjes duidelijk dat techniek overal aanwezig is. “Alle innovaties zijn mogelijk dankzij techniek. En het is veel te belangrijk om alleen aan jongens over te laten.”

Het Zeeuwse bedrijfsleven staat te springen om jongeren die de techniek in willen. Juist bij de meisjes valt nog veel te winnen. Ongeveer een vijfde van de scholieren en studenten van technische opleidingen is vrouw. Daarom zetten 32 bedrijven donderdag hun deuren open voor meisjes. Janssen: “Zij zijn de toekomst. Ik hoop dat we ze de passie kunnen meegeven voor een duurzame samenleving.”

Uitvinder