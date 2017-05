Te koop: The Beatles at Concert at Sea

VLISSINGEN - Wat als The Beatles zouden optreden tijdens Concert at Sea? Dat is een onmogelijkheid waarover je alleen maar kunt dromen. Tenzij je kunstenaar bent. Dan kun je dat waarmaken.

Dat is wat Frank van der Meijden heeft gedaan, de Gorkumse kunstenaar die zijn atelier heeft in Vlissingen. Hij is de voormalige manager van Doe Maar en Bløf, die dit jaar allebei optreden tijdens Concert at Sea. Tegenwoordig maakt hij kleurige kijkkasten met verhalende taferelen, vaak vol referenties aan popmuziek.

,,Omdat de twee grootste bands waarmee ik heb gewerkt op Concert at Sea staan, vroegen de jongens van Bløf of ik iets met het festival wilde doen", vertelt Van der Meijden. "Als kunstenaar kun je een droom werkelijkheid maken. Zo kwam ik op het idee van The Beatles op Concert at Sea."