Tbs verkrachter (36) uit Souburg opnieuw verlengd

MIDDELBURG - De rechtbank in Middelburg heeft dinsdag besloten de tbs met dwangverpleging die de 36-jarige Souburger M. de B. in 2003 werd opgelegd, met twee jaar te verlengen. De rechtbank volgt hiermee zowel de eis van de officier van justitie als de rapportage en het advies van de deskundige ter zitting.

De B. werd in februari 2003 door de rechtbank in Middelburg voor veertien aanrandingen, een verkrachting en schennispleging veroordeeld tot vijf jaar cel en tbs met dwangverpleging. In hoger beroep kreeg hij daarvoor drie jaar cel en eveneens tbs met dwangverpleging opgelegd.

De delicten vonden plaats begin 2002. Het stramien was vrijwel steevast hetzelfde: hij liet zijn geslachtsdeel zien en rende vervolgens naar zijn slachtoffers toe of holde hen achterna. Hij pakte de vrouwen beet en betastte ze waar hij maar kon. Ook werden jonge vrouwen of meisjes gewoon van de fiets getrokken en betast. Destijds zei De B. alles te hebben bekend omdat hij door de politie onder druk was gezet. Tijdens de behandeling van zijn zaak trok hij alle bekentenissen in.

In de tbs-kliniek ontkende De B. tien jaar lang alles. Een dergelijke ontkenning betekent zoveel als 'niet willen meewerken'. Door twee beschuldigingen te erkennen, gold hij vanaf die dag pas als 'meewerkend'.

Twee jaar geleden leidde dat tot een soepeler regime kwam voor hem het eind in zicht. Dat werd overigens vrij snel alweer teruggedraaid en werd de dwangverpleging opnieuw ingesteld omdat hij niet 'open en eerlijk' aan de reclassering gemeld, dat hij een nacht bij zijn moeder had doorgebracht en dat zijn relatie met zijn vriendin was beëindigd.

Daarnaast werd hij verdacht van een verduistering waar hij niets mee te maken bleek te hebben en had een vrouw tijdens een wandeling in een bos in Delft waar De B. hard liep, een potloodventer gezien. Ook daar werd De B. van verdacht, maar onderzoek leverde niets op.

Het resultaat is dat De B. nu weer twee jaar dwangverpleging heeft waarin een stappenplan wordt gemaakt omdat de deskundigen van oordeel zijn dat de behandeling nog niet volledig is afgerond. Daar is nog zeker twee jaar voor nodig. Volgens de deskundigen is daarbij van belang dat De B. zich 'open opstelt'.