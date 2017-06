't Saamdeel in Kapelle wint publieksprijs Zeeuwse Dag van de Architectuur

Slot Oostende in Goes, een nieuw- en verbouwproject van architectenbureau Rothuizen in Middelburg, legde met 411 stemmen beslag op de tweede plaats. Ir. Levien de Putter vinden we terug op de derde plaats, op zijn Kustlab in het project Waterdunen bij Breskens werd 375 keer gestemd.

Afgelopen week kon er via de site van de PZC op zeventien nieuwbouwprojecten worden gestemd. In totaal werden er 1977 stemmen uitgebracht. Er vormde zich al snel een kopgroep, waarin ook het Jachthavenpaviljoen in Cadzand meedraaide. Dat ontwerp van In(ar)co Architects in Antwerpen bleef steken op 362 stemmen.

Winnaar 't Saamdeel in Kapelle is een multifunctioneel gebouw waarin twee basisscholen, een kinderopvang, een bibliotheek en diverse organisaties met een zorgfunctie zijn ondergebracht. Innovatie en duurzaamheid waren leidend in het ontwerp. In het plan voor dit energieneutrale gebouw is Zeeuwse landschap tot uitdrukking gebracht in een horizontale geleding.

De totale uitslag:

1. MultiFunctionele Accommodatie ’t Saamdeel in Kapelle. 447 stemmen

2. Slot Oostende in Goes. 411

3. Kustlab in project Waterdunen. 375

4. Jachthavenpaviljoen en jachthaven in Cadzand. 362

5. Villa Blontrok in West-Zeeuws-Vlaanderen. 68

6. De Rode Draad en Natuur Reliëf in Beweging in Middelburg. 67

7. Clubhuis van hockeyclub GMHC en rugbyclub Tovaal in Goes. 55

8. Strandstudio's op de Oesterdam. 39

9. Fordgarage in Goes. 38

10. Duinvilla Oostkapelle. 35

11. Schoonheidssalon Yerseke. 27

12. Gemeentehuis Noord-Beveland. 19

13. Woning Hofhuis in Westkapelle. 15

14. Seniorenvilla in Domburg. 13

15. Duurzame woning in de wijk Mannee in Goes. 4

16. Strandstudio's op de Oesterdam. 1