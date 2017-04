Sunny Bergman praat in Middelburg over racisme: 'De witte blik is niet neutraal'

MIDDELBURG – Hoe zorg ik ervoor dat mijn kinderen geen onderscheid maken tussen blank en zwart? Hoe ga ik om met mensen die mijn collega racistisch bejegenen? Deze vragen stelden mensen uit het publiek dinsdagavond tijdens het vrijheidscollege van schrijver en documentairemaker Sunny Bergman in De Spot in Middelburg.

Met beelden uit haar documentaires ‘Wit is ook een kleur’ en ‘Zwart als roet’ probeerde Bergman het publiek te laten inzien dat racistische gedachten ingebakken zitten in onze samenleving. Zo stelde ze jonge kinderen vragen over een witte pop en een zwarte pop in ‘Wit is ook een kleur’. De witte pop dichten ze positieve eigenschappen toe, en de zwarte pop negatieve eigenschappen. ,,Wat we op bewust niveau leren, is sociaal wenselijk. Maar onbewust zijn we allemaal zo geprogrammeerd als deze kinderen.”

In de zaal zaten dinsdagavond bijna alleen maar blanke mensen. Een deel van de vingers ging in de lucht toen Bergman vroeg wie zijn identiteit ontleent aan zijn blanke huidskleur. ,,Ik dacht jaren geleden dat ik mijn identiteit niet ontleende aan het feit dat ik blank ben. Maar die illusie van neutraliteit is een privilege.”

Bergman stelde dat ouders met hun kinderen moeten praten ‘om ze een kritische geest te geven’. Ze raadde een vader uit het publiek onder meer aan om zijn kinderen bijvoorbeeld boeken met zwarte helden voor te lezen. En mensen moeten hun mond open doen als iemand een racistische of seksistische opmerking maakt. ,,Wees diegene die microrevoluties teweeg brengt. Alleen met z’n allen kunnen we het veranderen.”