Studenten gaan uit hun dak tijdens Intro Festival Zeeland

videoMIDDELBURG - "En nu die voetjes van de vloer!" Het is half acht als het DJ-duo STTRBSTN - oftewel stuiterbeesten - de jongeren dinsdagavond op de Markt in Middelburg ophitst om uit hun dak te gaan. Hoewel het plein nog lang niet vol staat, krijgen ze de stemming erin: de armen gaan de lucht in op het eerste Intro Festival Zeeland voor alle Zeeuwse studenten, en andere belangstellenden.

Voor HZ-studente Alya Bogers (17) uit Etten-Leur is het een eerste kennismaking met haar nieuwe studiegenoten en met Zeeland. Ze is net begonnen aan de opleiding International Business and Management Studies in Vlissingen. ,,We hebben nog niet zo veel kans gehad om elkaar te leren kennen. Daarom zei ik tegen mijn klas: laten we gaan! Dit wordt superleuk."

Naar het programma heeft Alya niet gekeken. ,,Ik kom voor de gezelligheid. Ik vind het leuk dat je hier niet alleen studenten van je eigen opleiding tegenkomt, maar ook van andere scholen."

Scalda-studente Evelien van Saarloos uit Dinteloord is ook enthousiast. Ze zit in het tweede jaar van de opleiding maatschappelijk werk in Goes. Met haar vriendinnen is ze naar Middelburg gekomen. ,,In Brabant zijn ook veel studentenfestivals, dus we wilden dit graag meemaken. Het is wat rustiger dan ik dacht, maar wel gezellig. Het is leuk dat er allerlei soorten muziek zijn."

Om haar heen springen lopen niet alleen studenten, maar ook middelbare scholieren, dertigers, veertigers en kleine kinderen.

En dat was de bedoeling van de organisatoren (Middelburg 800 en de onderwijsinstellingen). Het gratis festival trakteerde studenten en andere belangstellenden op optredens van onder meer Pep & Rash, Jebroer en The Partysquad, en technomuziek op het podium op Plein 1940. Het is de bedoeling dat het introductiefestival een jaarlijks terugkerend evenement wordt.