Strandwacht Vlissingen: 'We vinden die kindjes altijd terug'

Spelen of weggedwaald

Strandwacht Fabian Murre heeft al heel wat verloren kindjes teruggevonden, in de vijf jaar dat hij nu waakt over de 2,5 kilometer van het Nollestrand, Badstrand en Westduin-strand. ,,Gisteren ook weer drie. We kijken dan niet alleen op het strand, maar ook vanaf de waterscooter in zee."

Met de hoge temperaturen van gisteren én de drukte van het Beach Soccer Toernooi was het zaterdag topdrukte op het strand. Strandwacht Dijkstra: ,,Kinderen raken dan snel het overzicht kwijt. Zeker vanaf de vloedlijn zien al die parasolletjes er hetzelfde uit. Meestal hebben we ze binnen tien minuten teruggevonden. De grote angst van ouders is altijd dat ze het water inlopen, maar ik kan me geen kind herinneren waarbij dat zo was. Ze zitten meestal te spelen of zijn weggedwaald. Eén keer troffen we het kindje slapend achter een strandhuisje aan."