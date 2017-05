Steun voor fors meer geld Veiligheidsregio Zeeland

Middelburgse zat ten onrechte in cel na 'verduisteren' hond

11:33 MIDDELBURG - De Nationale Ombudsman vindt dat de politie 'niet behoorlijk' heeft gehandeld ten opzichte van de Middelburgse Loes Wijgman. De klacht van Wijgman ging over de manier waarop ze door de politie was behandeld in een geschil over een hond.