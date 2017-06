Stedin zorgt voortaan voor stroom en gas

De Zeeuwse overheden balen als een stekker, maar het is niet anders, verzuchtten ze maandag nog tijdens de aandeelhoudersvergadering van PZEM (voorheen Delta). Ze moeten hun kroonjuweel DNWG verkopen. Met de 450 miljoen euro die ze ervoor vangen, kunnen ze de verliezen dekken van de kern- en Sloecentrale. Alle stroom- en gasleidingen in de provincie, inclusief de mensen die ze onderhouden, zijn nu in handen van Stedin. Een logische koop, vertelt Marc van der Linden, voorzitter van de Raad van Bestuur. ,,Stedin heeft zijn roots in Zuid-Holland en Utrecht en delen van Friesland en Noord-Holland. Met Zeeland maken we het gebied groter. Samen staan we sterker. Dat geeft voordelen op het gebied van innovatie, inkoop en ict.’’

De verkoop van DNWG gaat de provincie en de gemeenten aan het hart. Ze hadden als aandeelhouder grote invloed. Hoe houden ze straks grip?

,,We hebben uitgebreid gesproken over die publieke belangen: Zeeuwse banen, de energietransitie en de wens om regelmatig met elkaar over lokale zaken te spreken. We hebben daarom (gisteravond-red.) een stichting opgericht. Die bewaakt of we ons houden aan het verkoopcontract, zoals de baangarantie voor het personeel tot en met 2021. Ook praat ze mee over hoe we in Zeeland omschakelen naar duurzame energie. We stellen de komende vijf jaar elk jaar twee miljoen euro beschikbaar voor het ontwikkelen van innovatieve ideeën.''

Wie bepaalt hoe het geld wordt besteed?

,,De vier mensen in de stichting; twee vertegenwoordigers van Stedin en twee namens de ‘oude’ aandeelhouders van DNWG: gedeputeerde Carla Schönknecht en wethouder Ad Schenk van Borsele.’’

Toch krijgt Zeeland minder te zegen. Is de commissie niet voor de bühne?

,,Nee. Wel willen we de rollen netjes scheiden. Daarom hebben we gekozen voor een stichting. Die conflicteert niet met andere organen binnen het bedrijf. We nemen de stichting heel serieus. We hebben afspraken over de werkgelegenheid gemaakt en daar gaan we ons aan houden.’’

En na 2021?

,,We gaan de komende jaren bekijken hoe het bedrijf zich ontwikkelt. We hebben dadelijk een groep met 4500 mensen. We lenen extern 800 mensen in. Ik maak me helemaal geen zorgen over de werkgelegenheid. Er is een schreeuwend tekort aan technisch personeel.’’

Hoe gaat de omschakeling naar duurzame energie eruit zien?

,,We hebben in Nederland zo’n acht miljoen gasaansluitingen. Als we in 2050 geen gas meer mogen gebruiken, betekent het dat we per jaar 250.000 woningen van het gasnet moeten halen. Vanaf nu. Dat is ongeveer de gemeente Den Haag. We moeten kijken of we huizen individueel voorzien van warmtepompen, of we groen gas gebruiken of dat we het per wijk regelen.''

Gaat u daarom de huizen in de Goese wijk Ouverture voorzien van duurzame warmte en koude?

,,We wilden de mensen daar niet in de kou laten staan.''

Meent u dat nou?

,,We zijn een publiek bedrijf en op aarde om te zorgen dat mensen elektriciteit hebben en dat de huizen warm zijn. Bedrijfs- en publiek belang liggen dicht bij elkaar. Het is qua regelgeving niet duidelijk of wat we in Goes doen wel mag. Want het leveren van warmte en koude aan particulieren is iets dat in toekomstige mogelijke regelgeving niet kan. Let wel: dit is aangekaart bij het ministerie. Dit voorbeeld moeten we in Den Haag gebruiken om de discussie over nieuwe regels voor duurzame energie te voeren.''

Gaan Zeeuwen meer betalen voor stroom en gas?

,,DNWG blijft de komende jaren een zelfstandig bedrijf onder Stedin. Uiteindelijk is het logisch als tarieven geharmoniseerd worden. Maar dat is niet het eerste waar we aan denken.’’

De omschakeling naar duurzaam gaat veel geld kosten. Wie gaat dat betalen?