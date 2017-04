Stedin mag DNWG overnemen

Nehalennia neemt technasiumbeker opnieuw mee naar Middelburg

16:54 ZIERIKZEE. Opnieuw nam een groepje Technasium-leerlingen van het SSG Nehalennia in Middelburg de eerste prijs mee naar huis. Dat werd woensdag bekend tijdens de afsluiting van het project 'Dynamic Art Sculpture' in het Pontes Pieter Zeeman in Zierikzee.