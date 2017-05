Staten vrezen dat bij de PZEM een miljard euro in bodemloze put verdwijnt

MIDDELBURG - Moet je lijdzaam toekijken hoe bijna een miljard euro verdampt of moet je een deel van dat geld investeren in nieuwe, rendabele projecten? Die discussie voerde de Statencommissie bestuur vrijdagochtend naar aanleiding van de verkoop van de Delta Netwerkgroep (DNWG) aan netwerkbedrijf Stedin.

SP en vooral GroenLinks hebben nog hun bedenkingen tegen de verkoop die op 1 juli een feit moet zijn, omdat het voormalige energiebedrijf Delta (nu PZEM) dan gesplitst moet zijn. De aandeelhouders (provincie en gemeenten) konden het netwerk zelf niet overnemen, omdat het Rijk daar niet bij wilde helpen. Dus was er geen alternatief dan de markt op te gaan. Stedin neemt DNWG nu over voor 450 miljoen euro, met de garantie dat de Zeeuwse werkgelegenheid voor vijf jaar wordt gegarandeerd.

Dat is een 'broodnodige en noodzakelijke verkoop van de kroonjuwelen' (Hannie Kool, CDA), een 'worst case scenario' (Anita Pijpelink, PvdA), een 'horrorscenario' ( Ton Veraart, D66). Eerder werd de levering van energie en internetdiensten aan consumenten (Delta Retail) verkocht aan de Zweedse investeerder EQT voor 488 miljoen euro. Het overblijvende bedrijf PZEM bezit nu vooral verliesgevende energiecentrales. Vanwege de lage stroomprijzen is vooral de kerncentrale in Borssele een blok aan het been. Jaarlijks moeten door PZEM tientallen miljoenen worden bijgepast om de verliezen te dekken.

In september komt de PZEM met een businessplan. De vrees bij veel Statenfracties is dat het geld dat nu in kas is, bijna een miljard euro, 'zal weglekken naar de verliezen' (Kees Bierens, VVD), oftewel: '160.000 euro per dag gaat linea recta naar het verliezende deel van PZEM' (Gerwi Temmink, GroenLinks).

Veraart wil er geen genoegen mee nemen 'dat we een hele berg aan geld verbranden'. "Je kunt niet op honderden miljoenen blijven zitten en lijdzaam toezien dat dat bedrag blijft slinken. We moeten iets anders verzinnen." Hij wil dat in het businessplan dat PZEM opstelt de optie zit om ongeveer een half miljard te investeren in innovatieve projecten die een klein rendement opleveren. "Je moet er geen grote risico's mee nemen, dus kun je geen grandioos rendement verwachten."

Volgens gedeputeerde Carla Schönkecht is de PZEM 'niet van plan lijdzaam toe te zien hoe meer dan 800 miljoen in een bodemloze put verdwijnt'. "De PZEM gaat niet achteroverleunen tot de energieprijzen aantrekken." Tegelijkertijd gaf ze aan dat het bedrijf zijn liquiditeit moet bewaken, waardoor de mogelijkheden om te investeren niet groot zijn. Ze vroeg zich of het gewenst is om aandeelhouder te zijn van een commercieel bedrijf dat investeert. Naar haar mening blijft het noodzakelijk dat het Rijk helpt met een oplossing voor de kerncentrale.