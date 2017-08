Staten: belasting mag niet omhoog voor sanering Thermphos

Volledig scherm Diederik Samsom. © ANP Oud-PvdA-leider Diederik Samsom presenteerde woensdag zijn onderzoek naar de sanering van Thermphos. Zijn conclusie is dat er nog 83 miljoen euro nodig is om het terrein schoon en veilig op te leveren. Hij vindt dat de rekening gelijkelijk moet worden verdeeld en dat provincie, Zeeuwse havens en het Rijk elk 27,7 miljoen moeten bijdragen. Zeeland heeft het niet breed, erkent Samsom, maar volgens hem kan Zeeland het wel betalen door bijvoorbeeld de motorrijtuigenbelasting te verhogen.

Erkenning

Maar de Staten zien dat niet zitten, blijkt uit een rondgang van deze krant. Alle partijen vinden het positief dat Samsom ook het Rijk laat meebetalen aan de sanering. Dat de provincie en de Zeeuwse havens ook elk 27,7 miljoen moeten betalen - bovenop wat ze al hebben gedaan - valt slecht. Waar Samsom de bijdrage van het Rijk ziet als hulp aan Zeeland, zien veel Statenfracties het juist als erkenning dat het Rijk óók een verantwoordelijkheid heeft. Verschillende partijen wijzen erop dat 'Den Haag nog nauwelijks iets heeft bijgedragen' en 'Brussel al helemaal niet'.

Een verhoging van de motorrijtuigenbelasting is 'onacceptabel', vinden VVD, SGP, D66, PVV, PvZ en 50 Plus (21 van de 39 zetels). Volgens Samsom gaan Zeeuwse automobilisten 29 euro per jaar meer betalen, als de provincie de belasting met 5 miljoen euro verhoogt. De belasting is dan net zo hoog als in Drenthe en Zuid-Holland, de duurste provincies als het gaat om motorrijtuigenbelasting.

Niet reëel

Volledig scherm Kees Bierens. © lex de meester ,,Het is niet reëel om (een deel van) de lasten af te wentelen op de automobilist'', reageert VVD-fractievoorzitter Kees Bierens. ,,Dat is onacceptabel. De tarieven zijn al iets hoger dan landelijk gemiddeld.’’



De liberalen pleiten voor een andere verdeling van de lasten. ,,Zeeland en de Zeeuwse havens hebben al veel betaald. Het is reëel om naar alle kosten te kijken en dan pas te bepalen wie hoeveel moet bijdragen. Bijvoorbeeld: de helft is voor Zeeland (provincie en havens) en de rest voor het Rijk. Die moet dan kijken of Europa nog bijdraagt.''

Want in Brussel ligt ook een verantwoordelijkheid , vinden de Staten. Bierens: ,,Thermphos is failliet gegaan doordat Europa toestond dat goedkope fosfor op de Europese markt is gedumpt.''

Spreiden

In plaats van belastingverhoging kan de provincie uitgaven ook meer spreiden, oppert de VVD. Bierens: ,,Neem de bijdrage van 15 miljoen in de marinierskazerne. Dat bedrag wordt over een periode van 15 jaar afgeschreven. Je kunt het geld ook over een langere periode afschrijven. Dat kan wellicht bij meer projecten.''