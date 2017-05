Spookrijder betrapt in Westerscheldetunnel

Kam­pi­oens­wed­strijd Feyenoord: 'Dit maakt zo veel emoties los'

8:00 MIDDELBURG - Marnix Israël weet het zeker: ,,Zondag wordt het een fantastisch feest in Rotterdam.” Een paar weken geleden liet hij al het jaartal 2017 op zijn arm zetten, onder zijn Feyenoord-tatoeage. ,,Het maakt me bijzonder trots dat ik zondag in Rotterdam die tatoeage aan iedereen kan laten zien. Zo van: ‘kijk, ik heb ‘m al!’”