Spectaculaire stijging boetes in Zeeland

VLISSINGEN - Het aantal automobilisten dat in Zeeland is bekeurd voor te hard rijden of rijden door rood licht is spectaculair gestegen. In de eerste vier maanden van dit jaar kregen 29.347 mensen een bon. Dat zijn er maar liefst 9940 meer dan in dezelfde periode in 2016.

Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Justitieel Incassobureau. Het gaat daarbij om cijfers van vaste flitspalen. Vier palen vallen op. Die op de N253 in Sluis laat de grootste stijging zien; daar zijn 7738 mensen betrapt, een stijging van 3817 bekeuringen ten opzichte van de eerste vier maanden in 2016.

Op de N57 op Schouwen-Duiveland werd 6261 keer geflitst (+2306 bonnen). De paal op de kruising Schroeweg / Torenweg in Middelburg flitste 3523 keer; een toename van 2145 bekeuringen. En de flitspaal op de N59 oost op Schouwen-Duiveland 'deelde 3752 bonnen uit'; een toename van 1859 stuks.

Trajectcontroles

Opvallend is dat de trajectcontroles in de Westerscheldetunnel en op de A58 tussen Bergen-op-Zoom en Roosendaal in de eerste vier maanden minder automobilisten 'pakten' voor te hard rijden. In de Westerscheldetunnel liepen 5103 automobilisten tegen de lamp; 100 minder dan een jaar geleden. Op de A58 reden 13.873 mensen te snel; dat zijn er 2574 minder dan in dezelfde periode van 2016.

Wie remde voor een 'bekende vaste flitspaal' en daarna doortrapte, liep in de eerste vier maanden de meeste kans om tussen Goes en Zierikzee te worden betrapt door een mobiele flitser. Op dit deel van de N256 werd dit jaar 33 keer een flitser gemeld bij Flitsmeister.

Mobiele flitser

Net als in de rest van het land kwamen ook in de provincie Zeeland in de eerste vier maanden van dit jaar veel meer meldingen van mobiele flitsers dan in 2016. Dit jaar zijn dat er, tot en met 30 april, 83. Vorig jaar ging het van januari tot en met april om in totaal 26 meldingen en over heel 2016 waren het er in totaal 50.

Tussen Vrouwenpolder en Burgh-Haamstede (N57) wordt relatief vaak geflitst, net als op de A58. Langs deze snelweg staan de mobiele flitser vaak opgesteld bij Arnemuiden en Goes. Langs de N59 op Schouwen-Duiveland kwam dit jaar slechts één melding binnen. Die flitser stond bij Bruinisse.