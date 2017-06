Spannende strijd om publieksprijs 'mooiste gebouw van Zeeland'

De multifunctionele accomodatie 't Saamdeel in Kapelle is sinds enkele uren met 222 stemmen koploper. Het vernieuwbouwde Slot Oostende in Goes en het Jachthavenpaviljoen in Cadzand staan met 202 stemmen op een gedeelde tweede plaats. Het Kustlab in het project Waterdunen heeft nu 176 stemmen verzameld. Het gat met de achtervolgende groep is groot: Villa Blontrok bezet de vierde plaats met 62 stemmen.