SP: Provincie negeert cijfers Brouwerseiland

Kinderen in Zeeland minst vaak naar de dagopvang

10:28 VLISSINGEN - De Belastingdienst keerde in 2016 voor 823.000 kinderen kinderopvangtoeslag uit; in 2015 ging het nog om 764.000 kinderen. In Zeeland en Friesland wordt het minst intensief gebruikgemaakt van dagvang. In de provincie Zeeland brachten kinderen in 2016 gemiddeld minder dan 600 uur door in de dagopvang.