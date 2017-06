Slot Baarland al 17 maanden te koop, 'We verkopen het niet aan clubjes'

Het is een opvallende advertentie tussen de 'gewone huizen' op verkoopsite Funda.nl: een kasteel met slotgracht en koetshuis voor 1,3 miljoen euro.

Eigenaren Mart en vrouw Steketee kochten het slot 12 jaar geleden. Ze restaureerden het en stelden het open voor publiek. Ze willen er nu vanaf, omdat door ouderdom de vele trappetjes in het kasteel steeds zwaarder worden.

Volledig scherm Kasteel zijaanzicht © Mart Steketee Na 17 maanden is er nog geen geschikte koper gevonden. "We konden het al vier keer verkopen," zegt Mart Steketee, "maar we zoeken iemand die een historisch hart heeft en het kasteel ook openstelt voor publiek." Het echtpaar wil niet dat het slot in handen komt van commerciële partijen, schimmige figuren of 'clubjes' die de toegangspoort dichthouden voor publiek. Verkoop aan de (rijks)overheid zit er ook niet in. "Die heeft het financieel niet makkelijk genoeg om het te kopen en onderhouden", zegt Steketee.

Volledig scherm Drukte tijdens open dag © Mart Steketee Tot die tijd stelt het echtpaar het kasteel zo vaak mogelijk open voor het publiek. Aanstaande maandag tijdens de landelijke Kastelendag bijvoorbeeld. Het echtpaar verwacht zo'n 2000-3000 bezoekers. Steketee: "Er komen 5 troubadours, 16 soldaten die het kasteel en de jonkvrouwen 'beschermen', een hofnar, gespuis en zakkenrollers. We maken er een écht Middeleeuws feest van." Bezoekers kunnen rondkijken in de kasteeltuin en in een deel van het slot.

Slot Baarland is het enige kasteel in Zeeland dat veelvuldig opengesteld wordt voor publiek. De andere vijf kastelen in Zeeland: kasteel Westhove, Slot Haamstede, Slot Moermond, 't Munnikenhof en het Arendsslot doen niets bijzonders aanstaande maandag tijdens de landelijke Kastelendag.

"Dat is toch wel zonde", zegt Steketee. "Wij zijn de enige in Zeeland die opengaan. We proberen er altijd een mooie dag voor ouderen en kinderen van te maken. Zo kan het slot ook geliefd raken bij de volgende generatie."

Over aandacht heeft het stel overigens niet te klagen. "We krijgen elke week minstens twee aanvragen voor een huwelijk op het kasteel. Dat doen we nu alleen nog maar voor mensen uit Baarland. Het is anders simpelweg niet te doen."