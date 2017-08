Siawaash uit Axel ook in nieuw seizoen SpangaS te zien

Slopers aan de slag in schouwburg Middelburg

15:36 MIDDELBURG - Woensdag vindt de voorlopig laatste voorstelling plaats in de schouwburg in Middelburg. Maar Vlaklanders is zeker niet het laatste spektakel in het oude theater aan het Molenwater. Misschien moet het spektakel nog wel beginnen, als op 12 september de slopers aan de slag gaan.