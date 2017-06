Shop-app wint prijs Omoda

Zeeuwse Lagune staat weer op de agenda

16:02 WISSENKERKE - Precies een half jaar nadat de gemeenteraad van Noord-Beveland ‘nee’ zei tegen de aanleg van een schiereiland in het Veerse Meer, staat het onderwerp wederom op de agenda. Deze keer moet de raad definitief ja of nee zeggen tegen bebouwing in het Veerse Meer.