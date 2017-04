Servisch stel dood door vuurwapen; oorzaak in relationele sfeer

MIDDELBURG - De doodsoorzaak van het Servische echtpaar uit Middelburg dat donderdagochtend in Dishoek is gevonden, ligt in de relationele sfeer. Dat vermoeden de politie en het Openbaar Ministerie. Bij de dood van het koppel is een vuurwapen betrokken geweest, dat is ook gevonden op het plaats delict.

Quote Alle pijlen wijzen op een familiedrama Jaco van Hoorn, politiechef Zeeland/West-Brabant Burgemeester van Middelburg Harald Bergmann, plaatsvervangend politiechef Zeeland/West-Brabant Jaco van Hoorn en Officier van Justitie Marco van Leeuwen gaven vrijdagmiddag in het stadskantoor van de gemeente Middelburg de nodige achtergrondinformatie over de dode man (43) en vrouw (39) die vijf kinderen hebben achtergelaten.

Het onderzoek is nog niet officieel afgerond, daarom wordt er nog geen definitieve conclusie getrokken. De onderzoekers willen alle mogelijke oorzaken en motieven bekijken, maar alle pijlen wijzen vooralsnog op een familiedrama, aldus de politiechef.

Huiselijk geweld

Het Servische gezin, veroorzaakte al geruime tijd problemen in de Middelburgse wijk De Griffioen. Het gezin was al bekend bij de politie vanwege overlast en huiselijk geweld. Na een melding van huiselijk geweld, heeft de man in april 2016 een huisverbod gekregen. Dat werd niet verlengd door de burgemeester, omdat het echtpaar aangaf toch weer samen verder te willen.

Quote De man had een gebiedsverbod en de vrouw gaf aan te willen scheiden Harald Bergmann, burgemeester Middelburg

Rond de jaarwisseling kreeg de politie opnieuw een melding over huiselijk geweld. De man werd toen gearresteerd en kreeg op 5 april, vorige week dus, zijn straf te horen: een gebiedsverbod en verplichte agressiereguleringstherapie. De vrouw had aangegeven te willen scheiden. Toen de betrokken hulpverleners hoorden wat er was gebeurd, waren ze niet alleen verslagen maar ook teleurgesteld: dit was niet waar ze zo hard voor hadden gewerkt.

Of de gemeente en politie het hadden kunnen voorkomen, vindt burgemeester Bergmann een lastig te beantwoorden vraag. ,,Verschillende instanties hebben hulp aangeboden aan het gezin. Maar het besluit ligt uiteindelijk bij het echtpaar of ze daaraan willen meewerken", zegt hij. Zo werd er bijvoorbeeld tijdelijk onderdak op een ander adres voorbereid voor de vrouw, die later besloot dat niet meer te willen. ,,Dat is haar eigen keuze."

Buurt huiverig

Quote Het gezin was bekend bij de politie Jaco van Hoorn, politiechef De politie bevestigt ook het beeld dat vrijdagochtend door buurtbewoners werd geschetst: onder veel omwonenden heerst angst voor het gezin. Vader en enkele kinderen zouden zich schuldig hebben gemaakt aan een reeks incidenten en meerdere malen in aanraking zijn geweest met de politie.

In augustus 2016 kreeg de politie informatie dat in de woning van het echtpaar een vuurwapen zou zijn. De woning aan de Tamariskenlaan werd doorzocht, maar er werden geen wapens gevonden. Ook afgelopen donderdag heeft de politie met de Rechter-Commissaris weer onderzoek gedaan in de woning van de slachtoffers. Daarbij is een neppistool gevonden dat nauwelijks van echt te onderscheiden was.

Identiteit

De vader en moeder van het gezin werden donderdagochtend dood gevonden in de bossen bij Dishoek. Het was meteen duidelijk dat er geweld was gebruikt. Direct na de vondst ging de politie naar het ouderlijk huis aan de Tamariskenlaan in Middelburg en werden de kinderen, van wie drie meerderjarige (18, 22 en 23) en twee minderjarige (13 en 3), in veiligheid gebracht. De politie was tot ver in de nacht bezig met onderzoek op de plaats delict en gaf de waarschijnlijke identiteit van de slachtoffers pas vrijdagochtend vrij - de sectie en confrontatie moeten nog worden verricht om het officieel vast te stellen.

Vrijdagochtend ging het politie-onderzoek verder in de Tamariskenlaan, waar buurtbewoners door agenten werden ondervraagd.