Senna (13) ziet niets: toch rent hij 15 kilometer voor Roparun

Senna kreeg al op jonge leeftijd te maken met de vreselijke ziekte. Moeder Danny kijkt terug op de heftige periode voor de familie. ,,Senna was anderhalf jaar oud toen hij de diagnose retinoblastoom kreeg. Dat is een erfelijke aandoening waardoor zich tumoren op zijn oogjes vormden. Al heel snel werd duidelijk dat zijn linkeroog niet meer te redden viel. Zijn rechteroog zou met bestralingen nog wel te behandelen kunnen zijn. In de jaren erna zijn we onder andere naar Duitsland en de Verenigde Staten gegaan voor behandelingen. Op den duur zag Senna nog dertig procent met zijn rechteroog. Hier waren we al hartstikke blij mee, want je verlegt je grenzen snel.''