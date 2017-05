Schultz: kerncentrales België zijn veilig

DEN HAAG - De kerncentrales in Doel en Tihange zijn veilig. Ondanks incidenten en een gebrekkige veiligheidscultuur voldoen ze aan de internationale veiligheidseisen. Nederland kan sluiting daardoor niet afdwingen. ,,Dat betekent niet dat we niets doen.’’

Dat zei demissionair minister Melanie Schultz (VVD, Infrastructuur en Milieu) woensdagmiddag tijdens een Kamerdebat. Het doet de minister deugd dat de Tweede Kamer nauwelijks vragen heeft over de veiligheid van de kerncentrale in Borssele. Maar dat de Kamer – van links tot rechts – geen vertrouwen heeft in de veiligheid van twee van de zeven Belgische kerncentrales vlak over de grens, maakt het complex. Schultz begrijpt de onrust, maar kan niet ingrijpen. De Belgische regering besluit namelijk zelfstandig of ze kernenergie toestaat.

Storingen

Nederland kan sluiting van Belgische centrales alleen afdwingen als de nucleaire veiligheid in het geding is. Maar dat is niet zo, zei Schultz woensdagmiddag. Want alle storingen in de Belgische kerncentrales waren vorig jaar van het laagste niveau ( 0 en 1 op de Ines-schaal). Ze hadden dus geen van allen invloed op de nucleaire veiligheid.

De centrales in Doel en Tihange hadden in 2015 moeten sluiten, maar blijven door levensduurverlenging draaien tot 2025. De Belgen willen ze niet sluiten vanwege een dreigend stroomtekort. Ook al blijven Doel en Tihange open, dat betekent niet dat er niets aan de veiligheid is gebeurd, onderstreepte de minister. ,,Ik heb meermalen met mijn Belgische collega Jan Jambon gesproken en heb mijn zorgen geuit over de incidenten. Er zijn afspraken gemaakt over informatievoorziening en er is afgesproken om gezamenlijk elkaars centrales te inspecteren. Dus Nederlandse inspecteurs kijken mee in Doel en Belgische in Borssele.''

Jodiumtabletten

Daarnaast praat de minister met de Veiligheidsregio's in de grensstreek over de onrust, de distributie van jodiumtabletten en het nieuwe 'crisisplan stralingsincidenten'. Het eerstvolgende overleg is op 15 mei. ,,Blijft de machteloosheid van grensregio's om niets te kunnen zeggen over een kerncentrale die zo vlakbij over de grens staat'', verwoordde Schultz het gevoel van de Kamer. Daarom wordt ook bekeken of mensen die meer dan twintig kilometer van een kerncentrale wonen straks ook als belanghebbende in beroep kunnen gaan tegen vergunningen.