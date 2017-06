Schouwen houdt drinkwater uit Haringvliet

In een jaar tijd is het innamestation gebouwd en is een 14 kilometer lange watertransportleiding aanlegd. Per uur stroomt er gemiddeld 650.000 liter aan Haringvlietwater doorheen naar de zuiveringslocaties Ouddorp en Haamstede. In warme zomers kan er zelfs tot 940.000 liter per uur door de transportleiding stromen. In Ouddorp krijgt het water een voorzuivering, waarna het wordt geïnfiltreerd in de duingebieden van Ouddorp en Haamstede. Dat wordt later opgepompt en gezuiverd tot schoon en veilig drinkwater.