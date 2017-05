Schooldirecteur uit Krabbendijke steelt bijna 150.000 euro, maar hoeft de cel niet in

Geld moet terug

Tegen de man was twee weken geleden nog wel twaalf maanden cel geëist , waarvan drie voorwaardelijk. Het Openbaar Ministerie heeft al aangekondigd dat het het gestolen geld gaat terugeisen van de man. Dat gebeurt later in een aparte procedure.

Van den B. had bekend dat hij geld had gestolen van de scholen die in de stichting zijn verenigd: De Zonnebloem en Sint-Anna in Zundert, Sint-Antonius in Klein-Zundert, Sint-Jozef in Wernhout en De Wegwijzer in Achtmaal.