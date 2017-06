School uit je kop, vlag in top!

De vlag kan uit! Voor de geslaagden ligt er zelfs eentje klaar: een Scalda-geslaagdenvlag. ,,Vorig jaar hebben we dat voor het eerst gedaan", vertelt VAVO-teamleider Ronald Nachtegaal. ,,We hadden opgemerkt dat er steeds minder vlaggen uitgingen na de eindexamens. En toen we gingen vragen waarom, bleek dat veel mensen helemaal geen Nederlandse vlag in huis hebben. Wij vonden dat het behalen van een diploma toch echt wel een feestelijk moment verdient. Bovendien is VAVO volwassenenonderwijs. Onze studenten zijn extra blij als het dan bij die tweede kans lukt. Reden temeer om even stil te staan bij dat moment. Daarom hebben we vlaggen laten bedrukken met het logo van de school en groot eroverheen: GESLAAGD!"