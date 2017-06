Scholen voeren tropenrooster in

Op het Zeldenrust-Steelant College in Terneuzen stoppen de lessen deze week om tien voor twee ’s middags. De middelbare school wil zo veel mogelijk lessen door laten gaan: daarom duren de lessen veertig in plaats van vijftig minuten, en zijn de pauzes korter. ,,Aan het eind van de middag is het heel heet in het gebouw. Dan is de concentratie van leerlingen weg”, zegt woordvoerder Ellen de Winde. ,,Er stonden al heel veel zaken gepland die niet konden vervallen. Daarom willen we zo veel mogelijk uren draaien.” Het Pontes Pieter Zeeman in Zierikzee heeft een soortgelijk tropenrooster ingevoerd.

Het Ostrea Lyceum en praktijkschool De Wissel in Goes schrappen tot en met morgen de laatste lesuren, vanwege het tropische weer. Het Pontes Goese Lyceum houdt vast aan de normale lestijden. ,,Dit is de laatste lesweek voor de toetsen beginnen. Als we nu lessen schrappen, dan kunnen we leerlingen niet voldoende voorbereiden”, zegt rector Carin Biesterbosch. ,,We nemen wel andere maatregelen: we lassen extra drinkpauzes in en met de gymlessen gaan leerlingen zwemmen.” De school besluit vandaag of donderdag en vrijdag wel met een tropenrooster gewerkt wordt. De Walcherse middelbare scholen werken woensdag niet met een aangepast lesrooster. ,,We bekijken de situatie per dag”, zegt een woordvoerder van de Mondia Scholengroep (Nehalennia en Scheldemond College).