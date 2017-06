Scholen verwelkomen minder brugpiepers

De krimp slaat het hardst toe op het Pontes Pieter Zeeman in Zierikzee. Na de zomervakantie beginnen 175 leerlingen op de enige Schouwse middelbare school. Dat zijn er 38 minder dan dit jaar. Het Ostrea Lyceum in Goes en de CSW in Middelburg het elk met tien procent minder brugklassers doen.

Volgens bestuursvoorzitter Klaas Terlage van de Pontes Scholengroep was de daling van het aantal brugklassers op Schouwen-Duiveland ingecalculeerd. ,,We raken hier niet van in paniek. We zitten zelfs nog boven de prognose”, zegt hij. ,,We zagen dit aankomen en hebben maatregelen genomen.”

Het Edudelta College in Goes blijft weliswaar nagenoeg stabiel in het aantal brugklassers, maar verliest per saldo dertig leerlingen, omdat veel examenkandidaten afzwaaien. Na de zomervakantie telt Edudelta nog 190 leerlingen. De school biedt als enige in Zeeland ‘groen’ vmbo-onderwijs. ,,Maar we merken dat leerlingen vaker kiezen voor een school in de buurt”, zegt locatieleider Kees Nieuwenhuyzen. ,,Volgend schooljaar gaan we gewoon door, maar we beraden ons op stappen voor de lange termijn.” Welke stappen dat zijn, wil Nieuwenhuyzen niet zeggen.