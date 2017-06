Scholen gaan lerarentekort te lijf

VLISSINGEN – Twintig Zeeuwse basisschoolbesturen en de pabo-opleiding van de HZ komen in actie om het verwachte lerarentekort in het basisonderwijs op te vangen.

De scholen en de HZ zetten een nieuwe opleidingstak op, die onderdeel is van de huidige pabo-studie op de hogeschool in Vlissingen. Daarmee hopen ze meer mensen te interesseren voor een baan in het basisonderwijs.

Studenten gaan meteen parttime aan het werk op een basisschool, waar ze betaald ondersteunende werkzaamheden uitvoeren. ,,Dat kan gaan om toezicht houden of het begeleiden van een groepje leerlingen”, zegt Henk Zielstra, directeur van de academie voor educatie en pedagogiek. ,,Studenten hebben geen studiekosten en garantie op een baan. Daarmee hopen we een andere groep studenten aan te spreken. We denken dat jongens en oudere studenten geïnteresseerd zijn.”

Online

De studenten volgen een groot deel van de studie online en hebben bijvoorbeeld contact met hun studiebegeleider via Skype. Ze zitten maar klein deel van de week in de collegebanken van de HZ. ,,De kwaliteit van de afgestudeerde leraren zal niets te wensen overlaten”, benadrukt Zielstra. ,,Alleen de route van de nieuwe studenten is anders.”

De basisscholen verwachten in 2022 een tekort van ongeveer 90 fulltime arbeidskrachten. ,,Nu al staat de vervanging van zieke en afwezige leraren onder druk”, weet Gerard Langeraert, voorzitter van de Coöperatie Primair Onderwijs Zeeland, waar de twintig schoolbesturen zich in verenigd hebben. ,,2022 lijkt nog heel ver weg, maar een hbo-opleiding duurt vier jaar. Daarom moeten we nu iets doen. Het onderwijs is niet de enige sector die een personeelstekort voorziet. Het geldt ook voor zorg en techniek. Daarom moeten we iets extra’s bieden.”

Bevoegdheden