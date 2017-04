Scheepswrak bij Ritthem komt nooit meer boven

,,We moeten lijdzaam toezien hoe het verloren gaat’’, zegt archeoloog Bernard Meijlink van de Walcherse Archeologische Dienst. Niet dat het in 1999 door Rijkswaterstaat ontdekte schip nog heel is. Want een deel is al in de vaargeul gekieperd, zo'n 40 à 50 meter diep. De rest ligt op een afbrokkelende rand, een meter of 20 onder water en is nog in redelijke staat. ,,Het schip is voor 1550 gebouwd. Toen maakten ze geen bouwtekeningen. Als je dit wrak bergt, kunnen we zien hoe het is gebouwd en waar het vandaan komt.’’