Scalda gaat de krimp te lijf

De krimp slaat de komende jaren flink toe, net als in het voortgezet onderwijs. Het ROC verwacht zo’n duizend leerlingen minder in de komende acht tot tien jaar. Scalda heeft nu zo’n 8600 studenten.

Uniek

,,Er is ons veel aan gelegen om zo lang mogelijk een zo breed mogelijk opleidingenaanbod te houden”, zegt bestuursvoorzitter Hendrik-Jan van Arenthals. ,,Scalda is uniek in Zeeland: we zijn de enige brede mbo-instelling. Als jongeren bij ons niet terecht kunnen, dan moeten ze ver reizen voor hun opleiding. We voelen daarom een enorme verantwoordelijkheid.”

Tegelijkertijd móet Scalda iets doen, want minder studenten betekent minder geld. Van Arenthals: ,,We willen een organisatie neerzetten die een stootje kan hebben. We willen minder afhankelijk worden van grote studentenaantallen. Daarom moeten we zaken slim organiseren.”

Gemotiveerder

Scalda denkt bijvoorbeeld aan meer ‘hybride opleidingen’, zoals de Zeeuwse praktijkopleiding ouderenzorg. Daarin werkt het ROC samen met de HZ en vijf ouderenzorgorganisaties. Studenten volgen praktijklessen op de werkvloer en krijgen theorie op school. ,,Ze zijn gemotiveerder omdat ze meteen praktijkervaring opdoen, en wij creëren meer massa door de samenwerking met scholen en instellingen.” Scalda onderzoekt of ook voor andere opleidingen zulke samenwerkingen aangegaan kunnen worden.

Scalda denkt er ook over opleidingen samen te voegen tot bredere opleidingen, of (delen van) opleidingen nog maar op één plek in Zeeland aan te bieden. Zo worden de studentenaantallen per opleiding groter en is het makkelijker om stageplaatsen te vinden.

Lerarentekort

Behalve de dalende leerlingaantallen, heeft Scalda nog een aantal zaken om over na te denken. Zo voorziet de school een lerarentekort. Vooral voor technische vakken en specialistische opleidingen is het steeds lastiger om aan goede docenten te komen. Daarnaast komen meer zorgleerlingen naar Scalda, onder meer als gevolg de invoering van het passend onderwijs.