Totale sanering fosforfabriek Thermphos gaat bijna 127 miljoen kosten

In het slechtste scenario kunnen de saneringskosten oplopen tot 134,6 miljoen euro. Dan wordt het eindplaatje een kleine 170 miljoen. In mei volgend jaar moet het terrein fosforveilig zijn. De totale sanering van het 57 hectare grote terrein is op zijn vroegst in 2020 klaar.

Dat staat in een plan van aanpak, dat Van Citters Beheer BV (VCB) dinsdag bekend heeft gemaakt. VCB is de voor Thermphos opgerichte sanerings-bv van havenbedrijf Zeeland Seaports. Die is grondeigenaar. De geschatte kosten zijn hoger dan bij de start van de sanering. VCB noemt drie redenen: inflatie, veranderde marktomstandighedenen strengere milieueisen.

Het nieuwe plan is noodzakelijk om financiële steun van het Rijk te krijgen. Dat wil een totale kostenberekening zien alvorens de knip te trekken. Daarom rept VCB dan ook niet meer van een sanering in fasen, maar van één project met vier onderdelen. Het rapport is maandag naar Den Haag gestuurd. Om zijn bijdrage te bepalen, zal het Rijk haarfijn willen weten wat Zeeland Seaports op termijn kan verdienen aan de uitgifte van de Thermphos-kavel. Ingewijden reppen van 80 tot 100 miljoen.

Molensteen

Thermphos is een molensteen om de nek van de provincie. Ze betaalt momenteel de beheerskosten. Gemiddeld gaat dat om 700.000 euro per maand. Het Thermphos-terrein moet nog steeds voldoen aan strenge veiligheideisen, omdat zich in tanks, leidingen en installaties nog fosfor, asbest en radioactieve bronnen bevinden. De provincie heeft tot nu toe 3,6 miljoen euro bijgelapt. Dat is voldoende om het tot eind deze maand uit te zingen. Overigens is van het saneringsbedrag uit de boedelopbrengst (41,5 miljoen, waarvan 3 van het Rijk) nog 10 miljoen euro over. Dat geld zit in de kas van VCB.

In mei 2018 moet Thermphos fosforveilig zijn. Daarvoor moet nog 2000 ton fosforslik worden verwerkt en afgevoerd. Momenteel wordt 100 ton per week gedraaid. Ook de ovens moeten worden gereinigd. Dat gaat VCB in eigen beheer doen met behulp van oud-Thermphos-mensen en een in te huren bedrijf. Uit het plan blijkt namelijk dat VCB voor de sanering van het ovenhuis breekt met aannemer Decontamination Services, een dochter van Mourik. Dat diende een plan in dat volgens VCB veel te duur was. Of Mourik wel het fosforslik blijft verwerken (via haar dochter Petrogas), is nog onduidelijk. Mocht dat zo zijn, dan ligt daar een scenario voor klaar, zodat de slibverwerking – mogelijk met enige vertraging - kan doorgaan.

Het totale terrein is op zijn vroegst in 2020 helemaal schoon. Dan moeten ook alle gebouwen en installaties zijn gesloopt. Cruciaal voor deze planning zijn de benodigde Kernenergiewet-vergunningen voor (a) het omgaan met radioactieve stoffen, (b) het verwerken van fosforslik omdat die per 1 juli afloopt en (c) de ontmanteling van de fabriek en sanering van het terrein (zware metalen, radioactief lood).

Penibel