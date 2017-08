Samsom maant tot haast bij sanering Thermphos

De oud-partijleider van de PvdA is door het kabinet aangesteld als adviseur om de sanering van Thermphos uit een impasse te halen. Hij sprak dinsdag in Middelburg met Statenleden die flink wat kritische vragen hadden over het advies dat hij vorige week heeft gepresenteerd.

Samsom gaat er van uit dat de totale sanering 123 miljoen euro kost. Er is nog een gat van 83 miljoen euro. Zijn voorstel is dat de provincie, havenbedrijf Zeeland Seaports (ZSP) en het Rijk dat gezamenlijk ophoesten: elk 27,7 miljoen euro. Tot nu toe wilde het Rijk helemaal niet meebetalen en de provincie en ZSP gingen ervan uit dat ze al hun maximale bijdrage hebben geleverd.

Europa

Waarom niet het hele bedrag door drie gedeeld, wilde de Statenleden weten, en waarom geen bijdrage van Europa? Veel partijen hikken ook aan tegen de door Samsom geopperde mogelijkheid om de 27.7 miljoen van de provincie op tafel te krijgen door de motorrijtuigenbelasting te verhogen.

Quote Door het Rijk erbij te halen hoop ik dat het betaalbaar wordt voor iedereen Diederik Samsom Samsom wees erop dat het opruimen van Thermphos in het slop is geraakt en alsmaar duurder wordt omdat de provincie en ZSP juridische gevechten voeren over wie verantwoordelijk is voor wat. ,,De rekening is te groot voor twee partijen, die ook nog eens proberen die rekening bij elkaar op het bordje te leggen. Door er een derde partij bij te halen, het Rijk, hoop ik dat het net betaalbaar wordt voor iedereen."

Uitwringen

Volgens hem kwam de opdracht van minister Jeroen Dijsselbloem (PvdA, Financiën) er aanvankelijk op neer dat hij moest 'kijken wat het allemaal kost, dan eerst ZSP helemaal uitwringen, dan de zakken van de provincie leegschudden en ten slotte zien of er nog iets van het Rijk nodig is'. Hij wist zijn partijgenoot te overtuigen dat dat geen begaanbare weg was. Tussen de regels door liet hij blijken dat de 27,7 miljoen euro van het Rijk al min of meer is toegezegd. Dat moet op Prinsjesdag blijken.