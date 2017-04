Sabewa moet simpeler schuld kwijtschelden

Sabewa, de organisatie die de belastingen int namens acht gemeenten, levert nog steeds werk van 'onacceptabel niveau', stelde de Middelburgse wethouder Johan Aalberts deze week tijdens een commissievergadering. Inwoners die kwijtschelding van belasting aanvragen kunnen Sabewa niet in één keer laten weten dat ze kwijtschelding aanvragen voor gemeentelijke én waterschapsheffingen. Ook moeten ze jaarlijks formulieren blijven invullen, zei Jeroen van Dijen (SP).

Ultimatum

Hij herinnerde zijn mede-bestuurders er aan dat het college Sabewa een jaar geleden een ultimatum stelde: Als kwijtschelding eind 2016 niet beter was geregeld, zou Middelburg de samenwerking beëindigen. Aalberts bevestigde dat de dienstverlening van Sabewa nog steeds ondermaats is. Hij ziet wel 'zo’n dertig procent' verbetering. Maar de automatiseringsafdeling is nog niet op orde.