Ruim 4500 Zeeuwen beginnen aan eindexamens

Volledig scherm Levi de Rijke © Ruben Oreel Het gaat om 2.510 vmbo'ers, 1.316 havisten en 719 vwo-leerlingen. Vandaag (woensdag) worden de eerste examens afgenomen.

Levi de Rijke (17) uit Middelburg doet vmbo kader-examen op de SSG Nehalennia in Middelburg

Stress

Ik vind de examens best spannend. Als ik zak moet ik nog een jaar op deze school zitten, terwijl ik nieuwe avonturen wil beleven. Ik wil naar de vooropleiding voor de marechaussee: ik wil graag mensen beschermen en ik hou wel van actie.

Voorbereiding

Ik heb elke dag een paar uur geleerd: meestal oefen ik op de computer met opgaven. Ik ben elke avond rond half tien naar bed gegaan. Normaal ga ik een uur later. Voor wiskunde heb ik elke dinsdag bijlessen gevolgd.

Relaxen

Ik voetbal drie keer per week bij FC Dauwendaele. Vanavond spelen we de laatste wedstrijd van het seizoen. Die wil ik niet missen. Tijdens zo'n wedstrijd kan ik de examens even vergeten.

Zware dobber

Wiskunde en economie vind ik moeilijk. Meetkunde vind ik het lastigst: hoeken berekenen, dat begrijp ik gewoon niet. Voor wiskunde sta ik nu een 4,9 gemiddeld. Ik moet sowieso een 5,5 halen voor het examen. Dat wordt nog spannend dus.

Eitje

Volledig scherm Tom Goudsmit © Peter Nicolai Nederlands gaat goed. Ik sta een 7. Zolang er geen rekensommen bij komen kijken, gaat alles me goed af.

Tom Goudsmit (17) uit Terneuzen zit in havo 5 van het Zeldenrust-Steelant College in Terneuzen.

Stress

Ik sta er redelijk goed voor, maar toch ben ik gespannen. Het is de eerste keer dat ik examen doe. Ik heb geen idee hoe het allemaal precies gaat. Ik wil na de zomervakantie naar het vwo. Daarom moet ik gemiddeld een 6,5 halen, maar daar zit ik ruim boven. Ik hoef me dus niet zo'n zorgen te maken.

Voorbereiding

Ik ben vroeg begonnen met leren: al twee weken van te voren. Je moet álle stof kennen. Het leek me fijner om genoeg tijd te hebben om alles te herhalen. Ik leer in de uren dat ik scherp ben: dat is vooral 's ochtends.

Relaxen

Je kunt niet alleen maar leren. Dan word je gek. Ik heb daarom ook met vrienden afgesproken: een avondje kaarten, of naar de bioscoop.

Zware dobber

Ik ben dyslectisch, dus de talen zijn voor mij moeilijker. Omdat ik naar het vwo wil, moest ik een extra taal kiezen. Dat is Duits geworden, want Frans leek me helemaal niet te doen.

Eitje

Volledig scherm Julia Schipper © Johan van der Heijden Scheikunde vind ik makkelijk. Ik sta een 9 gemiddeld. Mijn vader werkt in de chemie. Dat scheelt. Ik kan dingen aan hem vragen. Hij legt het soms nét iets anders uit dan de docent. Dat helpt om het te begrijpen.

Julia Schipper (18) uit Yerseke zit in vwo 6 van het Calvijn College in Goes

Stress

Het valt nog mee met de stress, al zijn er wel momenten dat ik me realiseer dat de examens nu wel heel dichtbij zijn. Dan vraag ik me ineens af of ik wel goed genoeg voorbereid ben.

Voorbereiding

Ik maak vooral veel oefenexamens. Ik begin 's morgens rond half tien met leren en ik ga door tot het avondeten.

Relaxen

Tussen het leren door spreek ik met vrienden af. Dan pakken we een terrasje of we zitten bij iemand thuis. Vaak gaat het dan nog over de examens. We bespreken hoe ver iedereen is met de voorbereiding. Toch is het fijn om erover te praten. Dan merk ik dat ik niet de enige ben die zenuwachtig is.

Zware dobber

M&O vind ik een heel lastig vak. Tegen dat examen zie ik het meest op. Dat komt onder andere door de opgaven: je moet een heel verhaal lezen over een bedrijf, en daar de juiste gegevens en getallen uit zien te halen.

Eitje

Engels en Frans gaan eigenlijk vanzelf. Voor die vakken hoef ik niets te doen. Ik ga na de zomervakantie een opleiding doen die volledig in het Engels is: communication & media aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam.