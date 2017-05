Ruim 14.000 Zeeuwse huizen op verlies

VLISSINGEN - Ruim 14.000 Zeeuwse woningen zouden nu een lagere prijs opleveren dan waarvoor ze ooit zijn gekocht. Dat blijkt uit onderzoek van Calcasa, specialist in het bepalen van de waarde van onroerend goed.

Calcasa heeft de huidige waarde vergeleken met het prijs die eigenaren bij de aankoop hebben betaald. Hoewel de prijzen de afgelopen tijd aanzienlijk zijn gestegen, zou een deel van de eigenaren nog altijd verlies lijden als ze nu zouden verhuizen. Het gaat vooral om panden die in de periode 2006 tot en met 2011 zijn gekocht.

In totaal gaat het om 14.335 koopwoningen in de provincie. Het overgrote deel daarvan bevindt zich boven de Westerschelde. In Zeeuws-Vlaanderen staan slechts 712 huizenkopers op 'virtueel verlies', zoals Calcasa het noemt.

De onderzoekers hebben ook gekeken naar de Zeeuwse woningen die in 2016 en in het eerste kwartaal van dit jaar daadwerkelijk zijn verkocht. Van de huizen boven de Westerschelde die in de periode 2005 tot en met 2008 waren aangekocht, werd meer dan de helft met verlies van de hand gedaan.

In Zeeuws-Vlaanderen is dat aandeel veel kleiner. De afgelopen 15 maanden werd een op de zes huizen (16 procent) - aangekocht sinds 2000 - met verlies doorverkocht. In de rest van de provincie is dat twee keer zo veel (31 procent).