Rosita trekt met kinderen in bij boerin Bertie

19:47 DEN HAAG - Negentien jachthavens en achttien stranden in Zeeland mogen dit jaar een blauwe vlag voeren. Bij de jachthavens De Kogge in Tholen, Marina Kamperland en de Vereniging Watertoerisme Schelde in Vlissingen gaat hij voor het eerst in top.