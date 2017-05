Rosemarie kon wel twee keer janken

Ook in huize Havinga in Arnemuiden waren ze er afgelopen zondagmiddag goed voor gaan zitten. Hun favoriete club Feyenoord zou immers kampioen kunnen worden. Dankzij een wijziging in het zenderpakket van Delta lag een mooi middagje voetbal in het vooruitzicht.

Het verdwijnen van Eurosport (en daarmee onder meer de live-beelden van de Giro d'Italia) uit het digitale standaardpakket van Delta TV zorgt voor veel treurnis bij wielerliefhebbers. Maar tegenover dit nadeel staat een groot voordeel voor voetbalfans omdat Delta Fox Sports 1 aan de waaier met standaard-tv-zenders heeft toegevoegd.

Fox zendt eredivisiewedstrijden rechtstreeks uit via een aantal betaalkanalen. Eén van deze kanalen, Fox Sports 1, behoort sinds vrijdag tot het vaste pakket programma's die je zonder bij te betalen kan bekijken. De wijziging kwam precies op tijd om de eindstrijd om de vaderlandse voetbaltitel te kunnen volgen. Fox zendt elke zondag via haar eerste kanaal een soort Langs-de-lijn-op-tv uit. Daarin wordt tussen de verschillende wedstrijden geschakeld. Voor de aftrap geven voetbalanalisten hun visie in het programma De Eretribune.

Rosemarie Havinga zapte zondag naar het kanaal van Fox Sports 1. Maar in plaats van presentatoren Jan Joost van Gangelen en Hélène Hendriks en oud-voetballers John de Wolf en Ronald den Boer verscheen op het scherm de mededeling 'CI+module of smartcard niet herkend. Controleer of deze op de juiste wijze in de TV module zit'.

Verbazing alom. ,,Wij hebben een smart tv waarbij je zonder smartcard gewoon digitale tv kunt ontvangen, zoals op de website van Delta staat vermeld", schrijft Havinga in een mail aan deze krant.

Maar op de fraaie Samsung met gebogen scherm was zondag geen bal te zien van het voetbaldrama dat zich op Woudestein voor de Feyenoorders ontvouwde. De slimme televisie volstond met de mededeling dat het programma van Fox Sports was gecodeerd.

Quote We kunnen in Zeeland veel hebben, maar twee nederlagen op één middag is zelfs mijn kalme partner te veel. Rosemarie Havinga

Rosemarie en haar partner volgden de wedstrijd van Feyenoord tegen Excelsior dan maar via de laptop. De laatste probeerde bij de storingsdienst van Delta te weten te komen wat er aan de hand is. ,,Na vele malen bellen eindelijk een meneer aan de telefoon, we janken inmiddels al van de voetbalpartij waarbij jammerlijk geleden is. De ene blunder na de ander...we zitten dus goed in de stemming en huilend vertellen we wat we niet gezien hebben...''

Delta bevestigt dat de zes zenders die aan het pakket zijn toegevoegd (Spike, Motorsport TV, History, National Geographic Wild, Travel Channel en dus Fox Sports 1) niet zonder smartcard te zien zijn. Delta zegt dat de leveranciers van de beelden, zoals Fox, het ongecodeerd doorgeven van beelden niet goed vinden. Wie Fox Sports 1 wil zien zal voor 25 euro een smartcard moeten kopen. Maar dan heb je wel beter beeld en geluid bij alle digitale kanalen, verzekert Delta. Zonder smartcard kunnen Delta-klanten dus zondag geen getuige zijn van Feyenoords tweede poging om kampioen te worden.

Niet alle smart-tv's hebben een ingebouwde module waar je de card in kan steken. Een module kost ook nog eens dik 60 euro. Alles bij elkaar dus zo'n 90 euro. Havinga: ,,Wacht effe; je koopt een enorm dure smart tv om zonder smartcard gewoon alles digitaal te kunnen kijken. Delta bedenkt een plan waarbij zenders verdwijnen en dus vragen ze nadien om 90 euro om de zenders weer terug te krijgen én in je dure tv weer een smartcard te douwen? We kunnen in Zeeland veel hebben, maar twee nederlagen op één middag is zelfs mijn kalme partner te veel.''

Delta zegt niet veel klachten te hebben gekregen van bezitters van smart-televisies. Hoeveel Delta-abonnees afgelopen zondag naar Fox Sports 1 hebben gekeken kan een woordvoerder niet zeggen, maar landelijk was de belangstelling voor het mobiele Fox Sports Go zo groot dat dit digitale station overbelast raakte.